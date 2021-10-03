МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Coca-Cola делает все возможное, чтобы предотвратить задержки поставок, компания уже начала транспортировать производственные материалы на сухогрузах, сообщает Insider. Названа причина роста цен на свинину в магазинах

Сухогрузы обычно используются для перевозки, в частности, зерна и угля. Однако кризис судоходства привел к тому, что Coca-Cola не смогла получить морские контейнеры и грузовые площади, необходимые для транспортировки, говорится в сообщении.

Кроме того, компания старается избегать крупных портов, чтобы избежать задержки поставок.

Дефицит контейнерных судов и рост стоимости морских перевозок привели к серьезным сбоям в цепочках поставок. В результате этого чего многие товары стали менее доступными или заметно выросли в цене.