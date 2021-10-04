ПЕКИН, 4 окт — ПРАЙМ. Один из крупнейших китайских операторов недвижимости Hopson Development планирует купить 51% акций Evergrande Property, входящую в Evergrande Group, оказавшуюся на грани дефолта, сообщает в понедельник агентство "Цайлянь" со ссылкой на осведомленные источники. Торговля акциями Evergrande приостановлена в Гонконге

Ранее Evergrande Group сообщила, что торговля акциями компании на Гонконгской фондовой бирже приостанавливается с 9.00 понедельника в связи с ожиданием объявления о крупной сделке. В пятницу на момент закрытия биржи стоимость акций Evergrande Group составляла 2,950 гонконгских доллара, Evergrande Property – 5,120 гонконгских доллара, а Hopson Development, которая в понедельник также приостановила торги, 27,700 гонконгских доллара.

Отмечается, что Hopson Development, которая намерена приобрести контрольный пакет акций Evergrande Property, оценила Evergrande Property в более чем 40 миллиардов гонконгских долларов (5,1 миллиарда долларов).

Один из крупнейших девелоперов Китая Evergrande оказался на грани дефолта после нескольких лет бурного роста и активных заимствований. Снижение продаж, высокорисковая бизнес-модель, а также действия Пекина по сдерживанию подъема китайского рынка жилья привели компанию к кризису. На конец июня задолженность Evergrande составляла 304 миллиарда долларов. С начала текущего года акции Evergrande, торгующиеся в Гонконге, подешевели более чем на 82%.