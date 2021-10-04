МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. "Почта России" не рассматривает возможность первичного публичного размещения акций (IPO), таких сценариев нет в стратегии почтового оператора, сообщает сама компания. Банк России призвал дополнительно стимулировать IPO

Ранее в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на приложение к стратегии, имеющееся в распоряжении издания, написала, что "Почта России" запланировала проведение IPO на 2023 год. По данным издания, в компании видят риск дефолта по обязательствам и полагают, что публичное размещение акций компании – оптимальный путь привлечения средств: в противном случае компании придется просить 0,5 триллиона рублей у государства.

"Ни вариант дефолта, ни вариант выхода на IPO компания не рассматривает. Стратегия "Почты", включающая все наши планы развития, утверждена и доступна на сайте компании — таких сценариев в ней нет", — говорится в сообщении "Почты" на ее канале в мессенджере Telegram.

Она пояснила, что материал газеты основан на "внутренних рабочих материалах компании полугодовой давности, содержащих экстремально маловероятный сценарий деградации коммерческой функции". "Эти материалы не были приняты в работу ни руководством компании, ни советом директоров", — отмечает "Почта".

"Почта России" ежегодно принимает около 2,5 миллиарда писем и счетов и обрабатывает порядка 365 миллионов посылок. Имеет 42 тысячи почтовых отделений по всей стране. В октябре 2019 года ФГУП "Почта России" было преобразовано в одноименное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат РФ. При этом к АО перешли все права и обязанности этого федерального государственного предприятия.