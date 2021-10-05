ВАШИНГТОН, 5 окт — ПРАЙМ. Владелец компании Blue Origin Джефф Безос в четвертый раз возглавил список богатейших людей США по версии Forbes, второе место у его "космического" конкурента Илона Маска, впервые за три последних десятилетия в двойку не вошел Билл Гейтс. Ежегодный рейтинг издания опубликован во вторник. Дефицит торгового баланса США в августе вырос до $73,3 миллиарда

Общее состояние 400 богатейших людей США, по данным издания, составляет 1,8 триллиона долларов, что на 500 миллиардов больше, чем годом ранее. Состояние восьми богатейших людей в списке превышает суммы в 100 миллиардов долларов.

Порог "богатства" для включения в первую двадцатку рейтинга Forbes составляет сегодня 36 миллиардов долларов, на 10 миллиардов больше, чем годом ранее.

Лидером юбилейного сорокового американского зачета Forbes, который составлялся по данным на 3 сентября текущего года, стал богатейший человек планеты Джефф Безос, его состояние оценивается в 201 миллиард долларов. Второе место в списке богатейших людей США занял Илон Маск с состоянием в 190,5 миллиарда долларов. За последний год владелец SpaceX и Tesla увеличил свое состояние на 122 миллиарда долларов.

Третью строчку в списке богатейших американцев занял владелец Facebook Марк Цукерберг, в начале сентября его состояние оценивалось в 134,5 миллиарда долларов.

Четвертое место досталось основателю компании Microsoft Биллу Гейтсу с 134 миллиардами долларов. Миллиардер, вынужденный из-за развода передать часть активов своей бывшей супруге, впервые за последние 30 лет не вошел в двойку богатейших людей США.

Пятерку лидеров замыкает сооснователь и совладелец компании Google Ларри Пейдж с 123 миллиардами долларов. Его партнер по Google, родившийся в Москве Сергей Брин, занял шестую строчку с 118,5 миллиарда долларов.

В десятку богатейших людей США не вошла ни одна женщина, первая из них — Элис Уолтон, владелица сети супермаркетов Walmart, заняла 12-ю позицию с 67,7 миллиардом долларов, она седьмой год подряд носит звание богатейшей женщины страны. Писательница Маккензи Скотт, бывшая жена Безоса и совладелица компании Amazon, заняла 15-е место с 58,5 миллиарда долларов. В целом, по данным Forbes, представительницы прекрасного пола заняли лишь 14% списка, в рейтинге из 400 богатейших людей страны только 56 женщин, при этом на их долю в общей сложности приходится 564 миллиарда долларов. Примечательно также, пишут аналитики Forbes, что подавляющее большинство женщин в рейтинге унаследовали свое состояние, лишь 10 женщин в списке являются основательницами компаний, которые приносят им доход.