МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Рост среднего чека на фастфуд продиктован увеличением стоимости логистики и закупочного сырья, сообщили РИА Новости аналитики оператора фискальных данных ОFD.ru. Эксперт сообщил о рекордном за 40 лет росте цен на продукты

Ранее в своем исследовании аналитики привели данные о подорожании стоимости фастфуда. По данным компании, цена бургера по итогам девяти месяцев выросла в РФ на 10,4% в годовом выражении, до 311 рублей, а картошка фри в среднем подорожала на 18%, до 111 рублей.

Увеличение среднего чека на бургеры, картошку фри и фастфуд в целом продиктовано несколькими основными факторами, считают аналитики.

"Первый, с прошлого года, начала пандемии значительно выросла стоимость логистики, стоимость бензина также росла. Во-вторых, стоимость ингредиентов также растёт. Мясо, помидоры подорожали в среднем на 15-20% за год. Кроме того, цены на разные товары связаны между собой. Растет стоимость не только овощей, мяса, но и на корма и удобрения. В итоге все это запускает спираль роста цен", — прокомментировали они.