МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Цены на фастфуд в России в долгосрочной перспективе должны снизиться благодаря обелению ресторанной отрасли и снятию всех "ковидных" ограничений, заявил РИА Новости руководитель экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко. Эксперт сообщил о рекордном за 40 лет росте цен на продукты

Оператор фискальных данных OFD.ru ранее сообщил РИА Новости, что цена бургера по итогам девяти месяцев выросла в РФ на 10,4% в годовом выражении до 311 рублей, а картошка фри в среднем подорожала на 18%, до 111 рублей. При этом средний чек россиянина при онлайн-заказе фастфуда увеличился на 25,5% и составил 394 рубля против 314 годом ранее.

"В долгосрочной перспективе цены должны все-таки снизиться — эффект должен дать проект по обелению ресторанной отрасли через обнуление НДС. Плюс, когда уже окончательно снимут ограничения, отрасль будет переформатироваться и новые игроки будут осуществлять экспансию путем модификации ценового предложения", — сказал эксперт.

Свириденко также объяснил, что рост цен на фастфуд — это часть общей тенденции повышения цен. "Во-первых, цены выросли на все — сельхозпродукцию, оборудование, расходные материалы. Во-вторых, с ограничением потока мигрантов возросла стоимость труда. В-третьих, предприниматели пытаются компенсировать потери прошлого "ковидного" года", — пояснил он.

Собеседник агентства в том числе подчеркнул, что в прошлом году отрасль предприятий общепита демпинговала цены, чтобы привлечь клиентов, что сейчас дало определенный импульс росту цен.