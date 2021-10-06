Эксперт рассказал о снижении цен на фастфуд в России в долгосрочной перспективе
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Цены на фастфуд в России в долгосрочной перспективе должны снизиться благодаря обелению ресторанной отрасли и снятию всех "ковидных" ограничений, заявил РИА Новости руководитель экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко.
Оператор фискальных данных OFD.ru ранее сообщил РИА Новости, что цена бургера по итогам девяти месяцев выросла в РФ на 10,4% в годовом выражении до 311 рублей, а картошка фри в среднем подорожала на 18%, до 111 рублей. При этом средний чек россиянина при онлайн-заказе фастфуда увеличился на 25,5% и составил 394 рубля против 314 годом ранее.
"В долгосрочной перспективе цены должны все-таки снизиться — эффект должен дать проект по обелению ресторанной отрасли через обнуление НДС. Плюс, когда уже окончательно снимут ограничения, отрасль будет переформатироваться и новые игроки будут осуществлять экспансию путем модификации ценового предложения", — сказал эксперт.
Свириденко также объяснил, что рост цен на фастфуд — это часть общей тенденции повышения цен. "Во-первых, цены выросли на все — сельхозпродукцию, оборудование, расходные материалы. Во-вторых, с ограничением потока мигрантов возросла стоимость труда. В-третьих, предприниматели пытаются компенсировать потери прошлого "ковидного" года", — пояснил он.
Собеседник агентства в том числе подчеркнул, что в прошлом году отрасль предприятий общепита демпинговала цены, чтобы привлечь клиентов, что сейчас дало определенный импульс росту цен.
https://1prime.ru/business/20211006/834891898.html