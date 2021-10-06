ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 окт – ПРАЙМ. Министерство строительства и ЖКХ может обсудить с Центробанком меры стимулирования темпов продаж жилья в конце октября, сообщил журналистам на форуме 100+ TechnoBuild замглавы ведомства Никита Стасишин. Объем инвестиций в российскую недвижимость достиг исторического рекорда

"Мы в Минстрое должны отвечать за итоги проектного финансирования, которое зависит от темпов продаж жилья. С учетом роста ключевой ставки до 6,75% и некоторым снижением темпов продаж, которое мы фиксируем в моменте, мы посмотрим статистику следующие две-три недели и вернемся к вопросу, как нам стимулировать повышение темпов продаж. То, с помощью какого механизма мы это будем делать, обсудим с Центробанком", — сказал Стасишин.

Ранее на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Стасишин не исключил, что в случае массового падения спроса на жилье в России Минстрой может вернуться к обсуждению варианта видоизменения программы льготной ипотеки.