МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. В России создали технологическую платформу единой вакцины против гриппа и коронавируса, ее клинические испытания начнутся в конце 2022 года, рассказал "Известиям" руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Сингапурский ученый предупредил о риске появления нового коронавируса

По его словам, в основе платформы — гибридная вакцина против ротавирусов, параллельно идет разработка препарата против различных вариантов коронавируса.

"Технологическая платформа для этого уже создана, но клинических испытаний еще не началось. Если с этой платформой всё будет хорошо, именно эта технология сработает, то тогда перейдем к более сложному варианту — совмещению в одной вакцине одновременно антигенов гемагглютинина гриппа и соответственно S-белков коронавируса. Начало клинических испытаний нового препарата — конец следующего года", — подчеркнул ученый.

Помимо Центра имени Гамалеи, свои единые вакцины против гриппа и коронавируса разрабатывают и другие российские научные центры. В ноябре прошлого года Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" приступил к исследованиям собственной вакцины на лабораторных животных. О результатах пока не сообщалось.

Единственным конкурентом этих двух российских предприятий в разработке единой вакцины против коронавируса и гриппа — американская Moderna. 9 сентября она заявила о "первом шаге в новой программе — разработке однокомпонентной вакцины, которая сочетает в себе дополнительную дозу против COVID-19 и дополнительную дозу против гриппа".

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