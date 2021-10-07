МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Главный "виновник" нового, четвертого по счету, витка распространения коронавирусной инфекции — штамм "дельта", рассказал в интервью радио Sputnik вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России, профессор Александр Бутенко. Матвиенко исключила введение общероссийского локдауна

По его словам, этот штамм уже отвоевал огромную территорию Евразии, и сейчас в России примерно 85% всех госпитализаций пациентов с COVID-19 связано именно с ним. "Дело в том, что у "дельты" инкубационный период короче, скорость передачи инфекции от больного к здоровому человеку значительно выше. При "классическом" китайском варианте 2019 года был инкубационный период четырнадцать дней, а теперь от двух до четырех дней", – объяснил профессор..

Лучшим ответом на распространение новых вариантов вируса ученый считает совершенствование вакцин.

По его словам, рано или поздно естественным путем возникнет иммунитет и к штамму "дельта", но разработчики вакцин уже сейчас начинают делать новые комбинированные препараты, где будут содержаться антигены нескольких доминирующих генотипов вируса. Эти новые вакцины должны будут защищать от совокупности всех вариантов коронавируса, которые сейчас представляют проблему, уверен Бутенко.

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