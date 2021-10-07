МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. День рождения не любят праздновать 73% россиян, но все равно отмечают его, показывают данные проведенного медиахолдингом Rambler&Co исследования, которое есть в распоряжении РИА Новости. Аналитики узнали, сколько времени россияне проводят в соцсетях

Участие в исследовании, которое проводилось на портале "Рамблер" с 1 по 6 октября 2021 года, приняли 1 181 572 пользователей, среди них 32% женщин и 68% мужчин.

"Медиахолдинг Rambler&Co… узнал, что 73% россиян не любят праздновать день своего рождения, но, тем не менее, отмечают его. Большинство… (63%) собираются дома, каждый пятый (20%) приглашает гостей в ресторан, бар или арендует для проведения вечеринки специальные помещения, 13% выезжают за город, 4% отправляются в другую страну", — говорится в исследовании.

По данным опроса, 69% россиян тратят на праздники до 20 тысяч рублей, 19% опрошенных тратят от 20 до 40 тысяч рублей, 5% укладываются в сумму от 40 до 60 тысяч рублей, а 2% — от 60 до 80 тысяч рублей. Еще у 5% россиян бюджет на празднование дня рождения превышает 80 тысяч рублей.

Жители России чаще всего приглашают на свой день рождения членов семьи (64%), в кругу друзей отмечают 27% респондентов, 6% зовут лишь тех, кто их поздравил, а 3% проводят этот праздник "в тишине и одиночестве". Около четверти опрошенных (39%) хотят, чтобы в этот день родственники или друзья им устроили сюрприз, 36% неожиданностей не любят, а 25% ответивших ждут неожиданный подарок.

Более половины (52%) россиян принимают любой подарок на усмотрение своих близких, 24% предпочитают получать деньги, 20% интересуют впечатления, а 4% респондентов составляют вишлист с конкретными пожеланиями.

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