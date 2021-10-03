МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Постепенное снятие эпидемиологических ограничений сделало россиян более щедрыми на безналичные чаевые — по сравнению с прошлым годом оставлять их стали в 4,5 раза чаще, а средняя сумма по итогам семи месяцев составила 2 174 рубля, говорится в совместном исследовании международной платежной системы Visa и банка "Русский стандарт", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Траты россиян на билеты в кино достигли максимума с начала пандемии

"Постепенное снятие ограничений, вызванных эпидемиологической ситуацией, привело к взрывному росту популярности безналичных чаевых. За первые 7 месяцев 2021 года гости благодарили персонал таким способом в 4,5 раза чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года", — выяснили аналитики.

В рамках исследования были изучены все операции в сервисе безналичных чаевых банка "Русский стандарт" и Visa за семь месяцев 2021 года, а также семь месяцев 2020 года.

По данным авторов исследования, средний чек сохранился на прежнем уровне, составив 2 174 рубля за семь месяцев 2021 года против 2 188 рублей за аналогичный период прошлого года. PwC прогнозирует трехкратный рост безналичного оборота в мире к 2030 году

Самой популярной сферой, где оставляют безналичные чаевые, традиционно является фаст-фуд и кафе — средняя сумма чаевых составила 2 141 рубль. На втором месте, ожидаемо, рестораны с более высоким средним чеком в 3 301 рубль. Замыкают тройку лидеров бакалейные магазины и супермаркеты, где теперь часто можно встретить не только мини-кафе, заказать кофе и сэндвич на вынос, но и заказать фуршет с доставкой, набор тортов. Средний чек безналичных чаевых здесь составил 2 503 рубля, в основном, благодаря кейтеринг-сервису.

В топ-5 по популярности в сервисе безналичных чаевых вошли также люксовые магазины брендовой одежды и аксессуаров, где за подбор нового образа в качестве благодарности в среднем оставляли 2 965 рублей. Финалистами рейтинга стали гостиницы, отели и мотели со средней суммой безналичных чаевых в 1 914 рублей.