МОСКВА, 8 окт – ПРАЙМ. Возможная реализация планов лидера правящей в Польше партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского проложить канал через Балтийскую косу, навредив Москве, на самом деле приведет к обогащению российских бизнесменов, пишет издание Gazeta Wyborcza. Эксперты рассказали, как решить европейский "газовый вопрос"

Под контролем России находится Балтийский пролив, через который проходит единственный маршрут из Калининградского залива в открытое море, и Качиньский рассматривает канал как символ окончательного преодоления зависимости от Москвы, отмечает газета.

"Согласно патетичным тезисам партийной пропаганды, канал на Балтийской косе станет нанесенным по России ударом. Реальность, однако, выглядит совершенно иначе. На канале сколотят состояние россияне. 90 процентов товарооборота порта в Эльблонге, ради которого в первую очередь и строится канал, приходится на Калининградскую область", — отмечает Мачей Сандецкий, автор статьи.

Российские предприниматели транспортируют через польский порт различные товары и сырье. Канал, если будет построен, позволит заработать российским и польским предпринимателям, а также Эльблонгу, который сможет, по всей видимости, нарастить объем перевалки грузов и завязать сотрудничество с другими российскими портами, указывает газета.

"Ясно только одно. Канал на много веков изменит пейзаж Балтийской косы, ее береговая линия будет разорвана, а, что за этим следует, нарушится вся экосистема. Стоящая много миллиардов навязчивая идея председателя польской правящей партии таким образом нанесет вред польской природе, позволит заработать российскому бизнесу, а органам местного управления даст шансы на развитие туризма в неопределенном будущем", — заключает автор.

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