МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Польша опасается, что транспортировка газа через газопровод "Северный поток-2" будет для Европы дешевле, чем транзит через Украину. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

Ранее в понедельник сообщалось, что Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток-2", начал заполнение газом первой нитки газопровода, чтобы достичь нужного давления для дальнейшего тестирования. Украина раскрыла план спасения страны от морозов

"Будут официально использоваться не политические аргументы для остановки транспортировки через Украину, а аргументы экономические. Вдруг окажется, что через "Северный поток-2" будет намного дешевле, чем через Украину", — отметил Пшидач в эфире Польского радио.

Польский замминистра выразил желание, чтобы этим вопросом занималась Европейская комиссия. "Это предмет для деятельности Европейской комиссии. Я ожидал бы, чтобы Европейская комиссия начала реагировать", — отметил он.

В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, и что даже после его завершения Россия не намерена отказываться от украинского транзита. Москва неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток-2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.