Пшидач: транспортировка газа через "Северный поток-2" может быть для ЕС дешевле, чем через Украину
МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Польша опасается, что транспортировка газа через газопровод "Северный поток-2" будет для Европы дешевле, чем транзит через Украину. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.
Ранее в понедельник сообщалось, что Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток-2", начал заполнение газом первой нитки газопровода, чтобы достичь нужного давления для дальнейшего тестирования.
"Будут официально использоваться не политические аргументы для остановки транспортировки через Украину, а аргументы экономические. Вдруг окажется, что через "Северный поток-2" будет намного дешевле, чем через Украину", — отметил Пшидач в эфире Польского радио.
Польский замминистра выразил желание, чтобы этим вопросом занималась Европейская комиссия. "Это предмет для деятельности Европейской комиссии. Я ожидал бы, чтобы Европейская комиссия начала реагировать", — отметил он.
В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, и что даже после его завершения Россия не намерена отказываться от украинского транзита. Москва неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток-2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://1prime.ru/gas/20211005/834877823.html