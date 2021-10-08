МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Девелопер ПИК инициировал разбирательство в правоохранительных органах в отношении Александра Лефеля, работавшего вице-президентом компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПИК. Следствие просит арестовать бывшего топ-менеджера группы "ПИК" Лефеля

"Александр Лефель был уволен из ПИК более 2 лет назад, в апреле 2019 года. Заявление против Лефеля было подано ПИК", — заявил представитель компании.

Ранее следствие попросило Тверской суд Москвы арестовать директора по региональному развитию ПАО "ГК Самолет", бывшего топ-менеджера группы компаний "ПИК" Александра Лефеля по делу о мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до 10 лет колонии.