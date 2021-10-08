ВАШИНГТОН, 8 окт — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп на протяжении нескольких лет предоставлял правительству США недостоверную информацию о финансовом положении своего знаменитого отеля в Вашингтоне, свидетельствуют документы палаты американской представителей по надзору и реформе. Трамп попросил суд восстановить его аккаунт в Twitter

Согласно информации, Трамп "существенно преувеличивал" финансовое положение гостиницы Trump Hotel: за четыре года пребывания Трампа на посту президента США его отель понес убытки в размере свыше 70 миллионов долларов. При этом, как следует из документов палаты представителей США, бывший американский лидер заявлял, что гостиница приносила прибыль в десятки миллионов долларов.

Trump International Hotel расположен на главной улице Вашингтона в 500 метрах от Белого дома. Компания Дональда Трампа управляет зданием с 2012 года и платит ежегодную аренду в размере нескольких миллионов долларов.