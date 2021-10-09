МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Российская авиакомпания S7 уточнила количество вывозных рейсов из Марокко, их будет не 5, а 2, сообщили в пресс-службе компании.

"Для вывоза пассажиров S7 Airlines выполнит рейсы из Касабланки в Москву 10 и 17 октября. Соответствующее разрешение от марокканских властей мы получили. Обо всех изменениях в расписании мы оперативно оповещаем пассажиров", — отмечается в сообщении.

В S7 также напомнили, что авиакомпания была вынуждена отменить рейсы Москва-Касабланка в связи с тем, что власти Марокко приняли решение о временной приостановке авиасообщения с Россией. Пассажиры отмененных рейсов смогут получить полный возврат денежных средств или перебронировать свои билеты на вывозные рейсы без штрафов.

Согласно ранее опубликованному российским посольством в Рабате сообщению, вывозные рейсы S7 кроме 10 и 17 октября должны были состояться 24 и 31 октября, а также 7 ноября.