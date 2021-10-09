МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Пассажирский теплоход "Константин Коротков" в субботу утром сел на мель в Канале имени Москвы и перекрыл судовой ход, но позднее его отбуксировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе воднотранспортного комплекса.

"9 октября пассажирский теплоход "Константин Коротков" совершил навал на правый берег Канала имени Москвы на 122,9 километре, перекрыв судовой ход, следовавший из Москвы в Нижний Новгород. Расследование транспортного происшествия ведет Ространснадзор", — сообщили в ФГБУ "Канал имени Москвы".

Там добавили, что судовладельцем теплохода является судоходная компания "ВодоходЪ". Комментарием компании РИА Новости пока не располагает.

В пресс-службе "Канала имени Москвы" уточнили, что об инциденте с пассажирским теплоходом стало известно в субботу в 6:40 по московскому времени. После расхождения на 122-м километре канала с теплоходом "Тольятти" судно "Константин Коротков" навалилось на правый берег Канала имени Москвы на 122,9 километре, перекрыв судовой ход.

"В момент аварии на борту находились 80 членов экипажа. Никто… не пострадал. Сам теплоход не получил значительных повреждений и пробоин", — добавили в пресс-службе. Для оказания помощи по снятию теплохода с мели подошли буксир "БТП-622" и баржа 7671.

"В 10:15 теплоход "К. Коротков" самостоятельно снялся с мели, движению судов не препятствует…. В 13:15 теплоход "Константин Коротков" начали буксировать в Татищевское уширение при помощи буксиров БТП-622 и "ОТА-953". В 14:15 теплоход "Константин Коротков" стоит на якорях в Татищевском уширении у левой кромки, ожидает комиссию, судоходству не мешает", — сообщили в пресс-службе.