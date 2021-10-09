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На Кубани увеличат номерной фонд гостиниц
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Порядка 4,3 тысячи гостиничных номеров появятся в Краснодарском крае благодаря строительству новых отелей, сообщает пресс-служба сочинской администрации. "Инвесторы планируют... ПРАЙМ, 09.10.2021
бизнес, экономика, новости, туризм, кубань
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 окт – ПРАЙМ. Порядка 4,3 тысячи гостиничных номеров появятся в Краснодарском крае благодаря строительству новых отелей, сообщает пресс-служба сочинской администрации.
"Инвесторы планируют вложить около 66 млрд рублей в строительство отелей на Кубани. Это 4300 новых четырех- и пятизвездочных номеров",- приводятся в сообщении слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Ранее отмечалось, что с начала 2021 года курорты Кубани посетили более 14 миллионов туристов.