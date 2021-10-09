МОСКВА, 9 окт – ПРАЙМ. Порядка 4,3 тысячи гостиничных номеров появятся в Краснодарском крае благодаря строительству новых отелей, сообщает пресс-служба сочинской администрации.

"Инвесторы планируют вложить около 66 млрд рублей в строительство отелей на Кубани. Это 4300 новых четырех- и пятизвездочных номеров",- приводятся в сообщении слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Ранее отмечалось, что с начала 2021 года курорты Кубани посетили более 14 миллионов туристов.