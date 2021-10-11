МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Международная инвестиционная компания Bonum Capital договорилась о приобретении у АФК "Система" пакета акций Segezha Group за 150 миллионов долларов, в результате инвесткомпания станет вторым после корпорации крупнейшим акционером лесопромышленного холдинга с долей порядка 13%, говорится в сообщении Bonum Capital. Segezha Group купит лесные активы в Сибири

"Bonum Capital отдельно договорился о приобретении пакета акций Segezha Group у ее крупнейшего акционера — АФК "Система", публичной российской инвестиционной компании. Сумма сделки составит порядка 150 миллионов долларов в рублевом эквиваленте", — сообщает инвесткомпания.

"В результате этой сделки Bonum Capital станет вторым крупнейшим акционером Segezha Group, нарастив свою долю до примерно 13%. Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2022 года и будет профинансирована за счет средств от продажи "Интер Форест Рус" и банковского финансирования", — добавляется в релизе.

Согласно информации на сайте лесопромышленного холдинга, в настоящее время АФК "Система" владеет 70,13% акций Segezha Group, миноритарным акционерам принадлежит 3,59% акций, членам совета директоров и менеджменту холдинга — 2,38%. Free float составляет 23,9%.

"Точный размер пакета акций Segezha Group, отчуждаемого корпорацией в адрес Bonum Capital Ltd. в рамках сделки АФК, будет определен на дату закрытия сделки АФК исходя из курса доллара США к рублю РФ и средневзвешенной цены одной акции Segezha Group на Московской бирже, рассчитанной за шесть месяцев, предшествующих дате заключения соглашения", — добавляет в свою очередь "Система" в своем сообщении.

В понедельник Bonum Capital сообщила, что договорилась о продаже холдингу Segezha Group лесопромышленных активов и лесных ресурсов в Иркутской области и Красноярском крае за 515 миллионов долларов. Инвесткомпания указывает, что 82 миллиона долларов из данной суммы составят выплаты Bonum Capital.

В свою очередь, порядка 205 миллионов долларов будут направлены на погашение долговых обязательств в отношении "Интер Форест Рус" (владелец продаваемых активов), а порядка 228 миллионов долларов — на возмещение отложенных расходов по консолидации "Интер Форест Рус" структурами инвесткомпании. Инвестиционная группа Bonum Capital основана в 2013 году в Москве, ее основателем и единственным владельцем является Мурат Алиев.