МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Оборот интернет-площадки "AliExpress Россия" в первом полугодии текущего финансового года (с 1 апреля по 30 сентября 2021 года) увеличился на 36% в годовом выражении и составит 133,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Wildberries повысит комиссии продавцам за отказ от участия в распродаже

"Оборот (GMV) за первое полугодие финансового года (1 апреля 2021 года — 30 сентября 2021 года) составил 133,3 миллиарда рублей (не включая услуги) с ростом более 36% год-к-году", — говорится в сообщении. Продажи товаров российских продавцов выросли на 126% в годовом выражении.

В результате к концу сентября оборот локального бизнеса "AliExpress Россия" (не включая услуги) составил более трети от общего оборота. За первое полугодие количество заказов от продавцов из России выросло в 5,5 раза в годовом выражении, а общее количество заказов на платформе за полугодие достигло 139,2 миллиона. Количество активных покупателей за последние 12 месяцев превысило 27,9 миллиона человек.

Гендиректор "AliExpress Россия" Дмитрий Сергеев отметил, что компания последовательно придерживается стратегии локализации AliExpress, увеличивая продажи товаров из России. "Мы ожидаем ускорения роста во втором полугодии, которое для нас всегда больше чем первое, и результаты сентября уже показывают это", — добавил Сергеев, слова которого приводятся в сообщении. "AliExpress Россия" направит рекордную сумму на поддержку малого бизнеса

"AliExpress Россия" указывает, что в дальнейшем переходит на календарный финансовый год и проведет следующее раскрытие в следующем году по итогам всего 2021 года. Общий оборот площадки (не включая услуги) по итогам прошлого финансового года (с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года) составил 229,3 миллиарда рублей.

"AliExpress Россия" — совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, USM International (структура холдинга USM) и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в сфере электронной социальной коммерции в России и СНГ. Компания создана в октябре 2019 года, включает маркетплейсы AliExpress, Tmall, Pandao и направление социальной коммерции "ВКонтакте" для покупок внутри соцсети через мини-приложение AliExpress.