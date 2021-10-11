МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Активное бронирование турпоездок по России на новогодний период может сдвинуться примерно на месяц от обычного и прийтись на конец ноября — начало декабря, заявил РИА Новости гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. Эксперт назвал условия для развития туризма в России

"Традиционно, новогодний период по всем курортам, не только горнолыжным, активно начинают покупать к концу октября — началу ноября. В этом году мы ждем, что эта дата сместится с учетом того, что туристы не хотят вкладывать деньги надолго вперед опасаясь рисков: купишь, а поездка не состоится. Дата активного бронирования может сместиться ближе к декабрю", — сказал Ромашкин.

Глава компании пояснил, что сейчас туристы обеспокоены ковидной ситуацией в России, которая с каждым днем становится все "жестче". Так, например, по новым правилам, в Татарстане заполняемость гостиниц не должна превышать 50%.

Собеседники агентства в туристической сфере также связывают снижение активности туристов неопределенностью в отношении мер поддержки туротрасли.

Так, один из источников сообщил, что в настоящее время в правительстве обсуждается продление до конца 2022 года отсрочки для туроператоров возврата средств за туры, которые не состоялись весной 2020 года. Источник агентства отметил, что это может повлиять на активность туристов в бронировании поездок, поскольку многие путешественники интересуются у компаний гарантиями возврата средств, если тур не состоится.