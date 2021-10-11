МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Рост стоимости авиатоплива в России не приведет к росту цен на авиабилеты: дополнительные расходы лягут на плечи акционеров авиакомпаний, а не пассажиров, заявил РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Правительство расширит субсидирование авиаперевозок

"В октябре продолжается сезонный спад спроса на перевозки и спад цен. Авиакомпании рады были бы переложить свои дополнительные расходы на клиентов, но пассажиры не готовы платить больше. Можно говорить лишь о замедлении снижения тарифов после августовского пика", — отметил Пантелеев.

"Дополнительные расходы на топливо лягут на плечи акционеров авиакомпаний в первую очередь", — заключил он.

Из данных торгов следует, что стоимость авиакеросина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов понедельника приблизилась к историческому максимуму. Так, цена выросла на 0,7%, до 53 059 рублей за тонну, немного не дотянув до рекордных 53 092 рублей за тонну.