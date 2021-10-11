МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Датский производитель игрушек Lego Group направит усилия на борьбу с гендерными стереотипами и перестанет делить свою продукцию на товары "для мальчиков" и "для девочек".

"Компания намерена сделать игру в Lego более инклюзивной и не допустить того, чтобы сейчас или в будущем детские творческие амбиции были ограничены гендерными стереотипами", — сообщается на сайте компании. В Lego Group отметили, что будут сотрудничать с ЮНИСЕФ, чтобы продукция компании была доступна всем.

Как сообщила британской газете Guardian директор по продуктам и маркетингу Lego Group Джулия Голдин, компания больше не маркирует продукцию как игрушки "для девочек" или "мальчиков".

Lego заказала институту Джины Дэвис провести исследование к международному дню девочек, который отмечается 11 октября. В опросе поучаствовали около 7 тысяч родителей, а также детей в возрасте от 6 до 14 лет из Китая, Чехии, Японии, Польши, России, Великобритании и США.

Согласно исследованию, девочки готовы участвовать в любых играх и разных вариантах активности, но по мере взросления их сдерживают укоренившиеся в обществе гендерные стереотипы.

Как показало исследование, 76% родителей готовы поощрять играть в Lego сыновей, и только 24% — дочерей. При этом 71% мальчиков и только 42% девочек боятся, что над ними начнут шутить, если они будут играть в игрушки, которые ассоциируются с противоположным полом.

Компания Lego, один из самых узнаваемых брендов в мире, была основана в 1932 году. Основная продукция – это сотни тематических наборов конструкторов с игрушечными людьми, животными и миниатюрным транспортом. Кроме этого, компания выпускает книги, фильмы и видеоигры.