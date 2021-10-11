МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Компании, входящие в Ассоциацию производителей пива (АПП, объединяет крупнейшие российские пивоваренные компании — AB InBev Efes, "Балтику" и Heineken), не испытывают недостатка сырья для производства пива и считают преждевременным говорить о резком росте цен из-за некоторого дефицита солода на рынке, сообщил РИА Новости исполнительный директор АПП Вячеслав Мамонтов. В России может подорожать пиво

"Жаркое лето в европейской части России действительно привело к низкому урожаю ячменя и некоторому дефициту солода на рынке. При этом члены АПП не считают ситуацию критической и недостатка в сырье не испытывают. Говорить о резком росте цен из-за дефицита ячменя и солода, как минимум, преждевременно. Это мы можем заявить и как крупнейшие российские пивовары, и как самые большие в стране производители солода", — сказал Мамонтов.

"Повышение экспортных пошлин и введение квот на вывоз ячменя и солода из России может негативно сказаться на ценовой конъюнктуре, а соответственно, и на конкуренции", — добавил он.

При этом исполнительный директор АПП указал, что действующие в России законодательные ограничения на содержание солода (не менее 80%) в пиве в текущих условиях роста цен играют роль дополнительного стимула ценового скачка на пивоваренное сырье.

Собеседник агентства подчеркнул, что подобных ограничений нет в подавляющем большинстве стран мира, что делает их более гибкими, защищенными от рыночной конъюнктуры и позволяет предлагать потребителям более широкую линейку продукции в соответствии с их вкусами, обеспечивая при этом высокие стандарты качества.

Союз российских пивоваров (СРП, представляет интересы свыше сотни производителей пива в РФ, кроме международных компаний), ранее обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой ввести квоты на вывоз из России ячменя и пивоваренного солода, а также одновременно повысить экспортные пошлины на эти категории продукции.

В письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, союз указывал, что российские пивовары столкнулись с "беспрецедентным" ростом цен на пивоваренный солод, который может привести к значительному увеличению стоимости пива в 2022 году. СРП также отмечал, что российский ячмень и солод активно экспортируются, что создает угрозу дефицита на внутреннем рынке и приводит к скачкообразному росту цен.