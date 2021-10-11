МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Компания Hyundai Mobis (дочерняя компания концерна Hyundai Motor) заявила в понедельник, что она разработала складной руль для будущих автомобилей после двух лет исследований, сообщило информационное агентство Рёнхап. Автоэксперты объяснили, когда нужно переходить на зимнюю резину

"Компания Hyundai Mobis заявила, что ей удалось разработать складной руль после двух лет исследований. Компания отметила, что на данный момент она работает над патентом технологии", — говорится в сообщении агентства.

Технология позволит складывать руль в приборную панель, а также регулировать вылет руля на 25 сантиметров вперед и назад, передает агентство. Отмечается, что эта технология также позволит водителю поворачиваться на 180 градусов лицом к задним пассажирам.

Компания заявила, что при разработке складного руля она применила технологию полностью электронного рулевого управления (steer-by-wire).

Эта технология передает электронные сигналы на колеса для управления автомобилем и позволяет избавиться от механического соединения руля с колесами, обеспечивая таким образом более комфортное управление.

Hyundai Motor Company была создана в 1967 году, с 1999 года входит в состав группы Hyundai Kia Automotive Group. Штаб-квартира расположена в Сеуле. Компания является крупнейшим автопроизводителем в Южной Корее и четвертым в мире. Выпускает легковые автомобили, грузовики и автобусы.