МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Компания Amazon предоставит выбор формата работы отдельных команд руководителям, которые смогут определить необходимость присутствия работников в офисе, говорится в письме главы компании Энди Джесси сотрудникам.

"Что касается корпоративных должностей, вместо того, чтобы указывать, что люди работают три дня в неделю в офисе, мы оставим это решение на усмотрение отдельных команд. Это решение будет приниматься каждой командой на уровне директора", — заявил Джесси.

Глава Amazon ожидает, что появятся группы сотрудников, которые преимущественно будут работать удаленно, другие будут совмещать удаленный формат и работу в офисе, а третьи увидят необходимость присутствия на рабочем месте.

"Мы намеренно не указываем сколько дней нужно быть в офисе или в какие дни – это директора должны определить вместе со своими старшими руководителями и командой. Принимая решение, следует руководствоваться тем, что будет наиболее эффективно для наших клиентов", — указывает Джесси.

Ранее Amazon сообщала о своих планах вернуть работников в офисы в сентябре 2021 года. Однако ситуация с коронавирусом вынудила компанию перенести возвращение сотрудников до 2022 года с возможностью выхода в офис минимум на три дня в неделю.

Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы.