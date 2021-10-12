МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Колумбийские производители кофе стали меньше поставлять продукт, тем самым заставляя расти мировые цены на кофе, пишет Reuters.

По данным агентства, 10% урожая (1 миллион мешков кофе) колумбийские производители, крупнейшие в мире, удержали, аннулировав контракты с целью перепродать товар более выгодно. Как пишет СМИ, подобные спекуляции приведут к росту мировых цен на кофе.

По проведенным расчетам, закупщики могут потерять 8-10 миллионов долларов.

Кофе уже подорожал на 55% из-за неблагоприятной погоды в Бразилии, ведущего производителя кофе.