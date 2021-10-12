АНКАРА, 12 окт — ПРАЙМ. Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что на переговорах с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем были обсуждены случаи, когда отели Турции незаконно требуют плату с российских туристов,находящихся на карантине. Аналитики сообщили, как выросли траты россиян на турпутевки

Догузова находится в Турции с рабочей поездкой, в рамках которой она провела переговоры с Эрсоем и подписала с ним программу совместных действий двух ведомств в области туризма.

"Согласно правилам, если турист болеет (коронавирусом) на территории Турции, то он бесплатно может пройти карантин. Однако ряд отелей в нарушение правил требуют деньги с туристов. Мы этот вопрос с господином министром проработали", — сказала Догузова журналистам.

Она отметила "огромную работу турецких коллег по антиковидным мерам".

"Все жалобы и обращения, которые я получаю по обратной связи от наших туристов, обсудили с турецким коллегой. Наши туристы должны знать куда обращаться в экстренных случаях", — добавила Догузова.