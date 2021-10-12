МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ не ожидает дефицита на продовольственном рынке России ни по каким видам продуктов, включая овощи, говорится в сообщении министерства. Новак назвал одну из основных причин энергетического кризиса

"В целом ни по одной категории продовольствия Минсельхоз не ожидает дефицита на внутреннем рынке. В частности, в этом году россияне будут в полном объеме обеспечены овощами с учетом сохранения объемов производства в открытом грунте на уровне прошлого года, значительного прироста в зимних теплицах, а также импортных поставок в межсезонье", — говорится в сообщении.

Вопросы сбора урожая и ценовой ситуации обсуждались на заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации в АПК и на продовольственном рынке. Как было отмечено на совещании, особого внимания требует ситуация на продовольственном рынке. "По двум группам товаров фиксируется нехарактерный для данного периода года рост цен. Речь идет о плодоовощной и животноводческой продукции", — добавляет ведомство.

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев указал, что в текущем году овощеводы в наибольшей степени пострадали от последствий природных катаклизмов, что сказывается на объеме предложения отечественной продукции и, соответственно, на ценах.

"В целях стабилизации ситуации ждем от субъектов максимальной активизации работ по уборке урожая и безусловного достижения запланированных объемов по сбору овощей и картофеля", — сказал Патрушев, слова которого приводятся в сообщении министерства. В целях стабилизации цен на овощную продукцию Минсельхоз совместно с Минпромторгом проводит работу, направленную на переход торговых сетей на прямые контракты с производителями.

По словам министра, увеличение цен на продукцию животноводства вызвано ростом себестоимости и эпизоотической ситуацией. "Субъектам поручено предпринять исчерпывающие меры в целях недопущения распространения АЧС и гриппа птиц, а также сделать всё необходимое для наращивания объемов производства продукции животноводства", — добавляет Минсельхоз.