МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Минтранс РФ отказался от идеи перехода к бесплатному общественному транспорту в стране к 2035 году, сообщил директор департамента госполитики в области автомобильного и пассажирского транспорта министерства Алексей Бакирей. Автоэксперты оценили идею радикальных мер наказания за пьяную езду

"Пока на данном этапе в проекте этого тезиса нет. Я думаю, что рано или поздно мы созреем когда-то, но в горизонте Транспортной стратегии мы не фиксируем эту позицию. Слишком много еще нужно сделать для того, чтобы сформулировать этот тезис", — сказал он журналистам в кулуарах форума "Общественный транспорт 2021".

В прошлом году Минтранс представил правительству проект транспортной стратегии РФ до 2035 года, в котором предусматривалась возможность перехода к бесплатному общественному транспорту при условии платного проезда по дорогам на личных автомобилях.

В обновленной версии проекта (есть в распоряжении РИА Новости) этого тезиса нет.