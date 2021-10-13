МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Рост цен на огурцы в России с 5 по 11 октября ускорился по сравнению с предыдущей неделей, на помидоры — замедлился, в свою очередь лук, морковь и яблоки продолжили дешеветь, следует из данных Росстата. Росстат отметил замедление недельной инфляции в России

По данным статистического ведомства, в целом цены на плодоовощную продукцию за отчетный период выросли в среднем на 1,8%. В частности, картофель подорожал на 4,35%, свежие огурцы — на 10,85%, помидоры — на 9,66%, свежая белокочанная капуста — на 0,17%. В свою очередь репчатый лук подешевел на 0,31%, морковь — на 0,98%, яблоки — на 1,38%.

С начала года к 11 октября картофель в России подорожал на 38,92%, капуста — на 86,49%, лук — на 21,07%, морковь — на 31,36%. Огурцы с начала года подешевели на 38,09%, помидоры — на 16,77%, яблоки — на 2,1%.

За предыдущий период, с 28 сентября по 4 октября, картофель вырос в цене на 4,36%, огурцы — на 6,34%, помидоры — на 11,98%. Капуста тогда подешевела на 0,34%, лук — на 0,68%, морковь — на 0,24%, яблоки — на 1,38%. В целом цены на плодоовощную продукцию тогда повысились в среднем на 1,5%.

С 5 по 11 октября в России выросли цены на полукопченые и варено-копченые колбасы, мясные консервы для детского питания, сметану (на 0,7%), свинину, вареные колбасы, шоколадные конфеты (на 0,5%), сливочное масло, пастеризованное молоко, печенье (на 0,4%).

В свою очередь цены на говядину, сосиски, сардельки, стерилизованное молоко, жирный творог, фруктово-ягодные консервы для детского питания, соль, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) повысились на 0,3%, маргарин, овощные консервы для детского питания, водку — на 0,1%. Стоимость черного чая снизилась на 0,7%, баранины и мороженой рыбы — на 0,1%. В России выросла максимальная ставка по вкладам

САХАР, МАСЛО, ГРЕЧКА

Рост цен на гречку в России с 5 по 11 октября ускорился по сравнению с предыдущей неделей, как и на сахар и подсолнечное масло, при этом птицеводческая продукция дорожала несколько медленнее, чем неделей ранее, следует из данных Росстата.

Цены на охлажденные и мороженые куры в среднем по стране выросли на 1,52%, в том числе в 51 регионе — на 0,1-2%, в 26 — на 2,1-5,9%. В четырех субъектах цены не изменились, еще в четырех — снизились на 0,1-1,1%. За предыдущую неделю, с 28 сентября по 4 октября, мясо кур подорожало на 1,59%, а с начала года по 11 октября цена на него выросла на 22,64%.

Яйца в среднем по России за отчетный период подорожали на 3,31% (с 28 сентября по 4 октября — на 4,43%, а с начала года яйца уменьшились в цене на 0,81%). В 63 субъектах цены выросли на 0,1-5%, в 20 регионах — на 5,1-12,3%. "В Чукотском автономном округе цены не изменились. В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре цены на яйца куриные снизились на 0,6%", — указывает Росстат.

Цены на сахар-песок в среднем по России увеличились на 0,46%, в том числе в 41 регионе страны — на 0,1-1%, в 19 — на 1,1-5,6%. "В 18 субъектах цены не изменились. В семи субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-1,1%", — сообщает статистическое ведомство. С 28 сентября по 4 октября цены на сахар выросли на 0,21%, а с начала года по 11 октября — прибавили 5,02%.

Подсолнечное масло стало дороже на 0,12%, тогда как неделей ранее рост цен составлял 0,08%. В 38 субъектах РФ оно выросло в стоимости на 0,1-1,9%, в 24 субъектах цены не изменились, в 23 — снизились на 0,1-1,9%. С начала года по 11 октября подсолнечное масло подорожало на 6%.

Гречка с 5 по 11 октября выросла в цене на 0,88%, тогда как за предыдущий период рост составлял 0,44%, а с начала года цены поднялись на 12,91%. Пшеничная мука на отчетной неделе подорожала на 0,61% (за предыдущий период — на 0,53%, рост с начала года — на 5,66%), черный хлеб — на 0,42% (за предыдущий период — на 0,35%, с начала года — на 5,33%), макаронные изделия — на 0,38% (после роста на 0,64%, с начала года цены увеличились на 7,44%).

Вермишель повысилась в цене на 0,16% (за предыдущий период — увеличение на 0,55%, рост с начала года — 7,08%). Цены на белый хлеб выросли на 0,52% (неделей ранее — на 0,48%, рост с начала года — на 5,39%). Цены на рис увеличились на 0,38% (неделей ранее — на 0,43%, с начала года — выросли на 3,18%), на пшено — снизились на 0,22% (за предыдущий период — выросли на 0,28%, с начала года — снизились на 3,39%).