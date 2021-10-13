МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Цены производителей на овощи в России могут начать снижаться в ближайшие две-три недели, если погода в это время будет благоприятной и позволит быстро убрать урожай, заявил журналистам директор Национального союза производителей плодов и овощей (Плодоовощной союз) Михаил Глушков. В России за неделю значительно подорожали огурцы и помидоры

По данным Росстата, цены на плодоовощную продукцию с 5 по 11 октября выросли в среднем на 1,8%. В частности, картофель подорожал на 4,35%, свежие огурцы — на 10,85%, помидоры — на 9,66%, свежая белокочанная капуста — на 0,17%. В свою очередь репчатый лук подешевел на 0,31%, морковь — на 0,98%, яблоки — на 1,38%.

"Если в ближайшие две-три недели погода будет благоприятной, убрать весь урожай получится достаточно быстро, и цены производителей постепенно начнут снижаться. На данный момент ситуация развивается именно по такому сценарию. Пока что погода благоприятная, и в регионах идет активный сбор урожая", — сказал Глушков.

Он указал, что в настоящее время на цену овощей открытого грунта влияют два фактора. Первый связан со сроками посева овощей: он произошел на две недели позже, чем обычно, поэтому и сроки поступления продукции на рынок сдвинулись. Второй фактор — неблагоприятные погодные условия. "Минувший сентябрь был холодный и влажный, что не позволило в полной мере реализовать планы по сбору урожая", — пояснил директор союза.

"Мы видим, что посевные площади в 2021 году больше, чем в прошлом, овощи на полях выросли, однако из-за плохой погоды уборка затягивается. Например, в некоторых регионах — ключевых с точки зрения производства — урожай собран только с 60-65% площадей. Таким образом, совокупность двух обозначенных факторов приводит к повышению оптовых цен на овощи "борщевого набора", особенно картофель", — заключил Глушков.

В свою очередь председатель Картофельного союза Сергей Лупехин указал, что в настоящее время значительная часть картофеля еще находится в полях, и темпы уборки отстают от прошлогодних из-за неблагоприятных погодных условий. "По мере улучшения ситуации поступление отечественного картофеля в торговлю ускорится, что позволит несколько амортизировать рост цен", — сказал Лупехин журналистам.

При этом он отметил тенденцию к сокращению предложения российского картофеля на рынке, несмотря на расширение посевных площадей в организованном секторе. "Это обусловлено двумя фундаментальными факторами — планомерным снижением объемов производства в хозяйствах населения и ростом спроса со стороны предприятий переработки — производителей чипсов, картофеля фри и другой продукции, которые активно наращивают мощности", — добавил председатель объединения.

"Чтобы переломить этот тренд, необходимо ускорить развитие промышленного производства картофеля, создать условия для расширения посевных площадей и сокращения издержек сельхозпроизводителей. Например, сейчас критически важно обеспечить для аграриев на следующий год доступность минеральных удобрений и семян, стоимость которых значительно возросла за последнее время", — указал глава союза.