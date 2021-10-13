МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Власти Москвы пока не планируют новых ограничительных мер для ресторанов из-за коронавируса COVID-19, об этом ресторатор Дмитрий Левицкий написал в своем Telegram-канале по итогам встречи в мэрии Москвы с представителями отрасли. Врач назвал причины высокой смертности от коронавируса

"Новых ограничений пока нет. Настоятельно просят соблюдать все те требования, которые и были. Температурный контроль, маски, отсутствие толпы на танцполах и так далее. Проверки возобновятся, все штрафы, как и были. 300 (тысяч рублей — ред.) за первое нарушение, далее до 1 миллиона и закрытия. В целом пока ничего нового. Просто требуют выполнять, то что и надо было выполнять", — написал Левицкий.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО), омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов сообщил РИА Новости, что также не слышал о возможных новых ограничениях для ресторанов и кафе.