МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Стоимость туристических путевок из России в Таиланд и Тунис будет не такой доступной, как в 2019 году, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Туроператоры уже начали формировать полетные программы на курорты Египта

Россия с 9 ноября возобновляет авиасообщение с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией, Таиландом; снимает ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией, ОАЭ. Кроме того, снимаются ограничения на рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из городов, где возобновлено международное авиасообщение.

"Думаю, что туристы полетят в Таиланд и Тунис уже 9 ноября. Время есть для формирования полетных программ. Поток будет зависеть от стоимости, а стоимость, соответственно, от частоты рейсов. Вряд ли оба направления будут такими доступными по стоимости, как в 2019 году", — сказала Ломидзе.

По мнению главы ассоциации, из других открытых направлений наибольший интерес, с точки зрения туризма, помимо Таиланда и Туниса представляет Словения.