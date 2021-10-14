МОСКВА, 14 окт /ПРАЙМ/. Минпромторг РФ рекомендовал торговым сетям переходить на прямые договоры с поставщиками социально значимых продуктов, подобная мера позволит снизить конечную стоимость продукции на полке магазина, сообщил статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

"Мы также рекомендовали торговым сетям переходить на прямые договоры с поставщиками социально значимых продуктов. Речь о сельскохозяйственной продукции, цены на которую подвержены сезонным колебаниям: мясе, молоке, яйцах, товарах "борщевого набора". При покупке на оптовом рынке флуктуация цен на эти продукты высока", — отметил Евтухов, слова которого приводит Минпромторг.

"И государству, и бизнесу необходим более-менее точный прогноз колебания цены. Прямые договоры содержат формулу условной справедливой цены на товары, что, в конечном итоге, позволяет снизить конечную стоимость продукции "в полке", — добавил замминистра. Он отметил, что отрасль торговли должна оставаться максимально диверсифицированной.

При этом, продолжил замминистра, небольшие производители также должны иметь возможность быстро и просто реализовать свою продукцию. В начале года правительство утвердило распоряжение о неотложных мерах по поддержке малых и средних предпринимателей в сфере торговли, согласно которому, в частности, властям регионов и органам местного самоуправления было поручено увеличить количество малых форматов торговли.

Замглавы Минпромторга отметил, что выполнение поручения дало эффект: в 2021 году количество ярмарок в России выросло на 60% к 2020 году и на 30% — к "допандемийному" 2019 году. Помимо этого, в Госдуме рассмотрения ожидает законопроект Минпромторга, направленный на поддержку и развитие нестационарной и мобильной развозной торговли.

Документ предусматривает определение прозрачных правил предоставления мест для подобных объектов. "Все упомянутые меры в совокупности приведут к улучшению ситуации с ценами прежде всего на свежую скоропортящуюся продукцию: мясную и рыбную продукцию, овощи, фрукты, ягоды", — заключил Евтухов.