МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Государство готово поддержать развитие электротранспорта, а также автомобилей на газомоторном топливе и водороде, средства для этого заложены в проект бюджета, заявил РИА Новости на полях форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН) гендиректор "Российского энергетического агентства" (РЭА) Минэнерго Алексей Кулапин.

"Приняты решения, что меры государственной поддержки будут направлены на развитие инфраструктуры зарядной и для электротранспорта, и увеличены меры поддержки для транспорта на газомоторном топливе, плюс будет вовлекаться сжиженный природный газ в эту сферу и, естественно, водород", — отметил он.

При этом конкретных сумм Кулапин не назвал. "Есть проект бюджета, называть какие-то цифры, которые заложены в проект, на данном этапе некорректно, могу только сказать, что определенный размер средств на эти цели в федеральном бюджете на 2022 год предусмотрен", — сказал Кулапин.

Он добавил, что инвестиции необходимы в первую очередь в области развития инфраструктуры.

В сентябре ОПЕК выпустила ежегодный доклад World Oil Outlook (WOO), в котором прогнозировался рост доли электромобилей к 2030 году до 100 миллионов, а в 2045 году — до 500 миллионов, что составит примерно 20% от общего объема мирового автопарка. Также прогнозировалось увеличение числа работающих на природном газе автомобилей в период с 2020 по 2045 годы на 80 миллионов.

При этом автомобили с двигателями внутреннего сгорания по-прежнему будут играть ведущую роль в формировании глобального автомобильного рынка. Согласно прогнозам, к 2045 году они составят около 76% мирового автопарка.

РЭН проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.