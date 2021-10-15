МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса "Спутник V" закончились, разработчик подал документы для постоянной регистрации препарата, рассказал РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Иммунолог предупредил о реакции организма на ревакцинацию от коронавируса

"Да, они завершились, документы поданы, и они сейчас рассматриваются", – сказал он.

Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в России "на условиях". Это означает, что после регистрации нужно было провести клиническое исследование. Такая практика регистрации применяется и в других странах.

Минздрав России 25 августа выдал Центру Гамалеи разрешение на пострегистрационные исследования. Осенью в этом испытании приняли участие свыше 30 тысяч добровольцев, часть из них получили вакцину, часть — плацебо. Итоги анализа данных пострегистрационного исследования свидетельствуют, что вакцина имеет эффективность свыше 90% и дает полную защиту от тяжелых и летальных случаев.

"Спутник V" был одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, что более половины земного населения. По числу полученных одобрений госрегуляторами "Спутник V" занял второе место в мире. Эффективность препарата составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона привитых россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), заявляли РФПИ и НИЦ Гамалеи.

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