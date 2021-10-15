МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Российские компании в Финляндии не могут открывать счета в местных банках, более того — их массово закрывают, заявило на российско-финляндском круглом столе по банковской тематике сообщило торговое представительство России в стране и разместило отчет о встрече на сайте ведомства.

По словам главы торгпредства Антона Логинова, первые случаи были зафиксированы еще в 2015 году, но тогда они были единичными. Он напомнил, что российские компании входят в список крупных работодателей и налогоплательщиков в конкретных регионах Финляндии.

По данным торгпредставительства РФ, в Финляндию вложено около трех миллиардов долларов из России. В финской экономике участвуют "Норильский никель" и "Росатом".

Департамент Агентства финансового контроля Финляндии ответил на жалобы российского бизнеса и объяснил ограничения необходимостью, вызванной ужесточением финансового законодательства Евросоюза, который заставляет финские банки внимательнее подходить к предоставлению услуг иностранным клиентам. Речь, по словам ведомства, идет о борьбе с "отмыванием" денег.