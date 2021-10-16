МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Вакцина от коронавируса для детей, которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, может быть названа "Спутник М", где "М" означает "для маленьких", рассказал РИА Новости директор центра Александр Гинцбург. Описан наихудший вариант развития пандемии в России и мире

"Наверняка останется "Спутником", по аналогии, допустим, с вакциной для детей БЦЖ, там буковку М добавляют. Я так понимаю, (значит) "маленькие". Может быть, будет литера М в этой вакцине",- отметил он.

Ранее в Минздрав России от центра Гамалеи поступил пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики COVID-19 у подростков "Гам-КОВИД-Вак-М". Вакцинация этой возрастной категории в случае регистрации вакцины будет добровольной, ее будут делать при согласии родителей или законных представителей, сообщал ранее помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

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