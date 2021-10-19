МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Введение QR-кодов о вакцинации для посещения мест общепита в Санкт-Петербурге потребует от ресторанов дополнительных издержек и в целом негативно скажется на оборотах бизнеса. Об этом рассказал президент Федерации рестораторов и отельеров Северо-Западного федерального округа Леонид Гарбар, передают "Известиям". Рестораны в России возьмут на работу роботов

"Эти меры для чего? Для того, чтобы стимулировать население вакцинироваться. Хотят стимулировать население к вакцинации, а глушат и гробят бизнес. Это не очень приятно", — заявил он, но при этом отметил, что «мы понимаем, что это необходимо», и что «это лучше, чем локдаун».

Заведениям в том числе придется найти новых сотрудников, чтобы проверять QR-коды на входе.

18 октября было оглашено постановление о введении с 1 ноября новых ограничений в Санкт-Петербурге в связи с распространением коронавируса. В соответствии с новыми правилами без согласования с властями разрешено проводить мероприятия численностью не более 40 человек вместо ранее утвержденных 75.