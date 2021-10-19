ВАШИНГТОН, 19 окт — ПРАЙМ. ФБР проводит обыски в доме российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщает журналист телеканала NBC News Лаура Стрикер.

"ФБР проводит обыски в доме Олега Дерипаски, сообщают правоохранительные органы", — говорится в сообщении журналиста в Twitter.