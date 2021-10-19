МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" одобрил изменения в бюджет компании и увеличение инвестпрограммы на 2021 год до 1,185 триллиона рублей, говорится в сообщении компании. США хотят привлечь "Газпром" к ответственности за нарушение санкций

"Совет директоров "Газпрома" утвердил инвестиционную программу и бюджет на 2021 год в новых редакциях… Объем освоения инвестиций — 1 185,258 миллиарда рублей. Из них капитальные вложения — 1 024,929 миллиарда рублей, расходы на приобретение внеоборотных активов – 61,259 миллиарда рублей, долгосрочные финансовые вложения – 99,071 миллиарда рублей", — указывает "Газпром" в своем официальном Telegram-канале.

Ранее в сентябре новые редакции инвестпрограммы и бюджета на 2021 год одобрило правление "Газпрома". Объем освоения инвестиций больше, чем в инвестпрограмме, утвержденной в декабре 2020 года, на 282,845 миллиарда рублей или на 31%.

Уточняется, что объем заимствований компании составляет 508,866 миллиарда рублей. Принятый финансовый план "Газпрома" обеспечит полное покрытие обязательств компании.

Доходная часть бюджета сформирована исходя из прогноза средней цены поставок газа в этом году по долгосрочным контрактам компании в европейское дальнее зарубежье в размере 269,6 доллара за тысячу кубометров, приводятся в сообщении слова заместителя председателя компании Фамила Садыгова.

По сравнению с изначальным планом, объем поступлений от продажи газа увеличился почти на 30%, что позволит "Газпрому" по итогам 2021 года выйти на исторически рекордный уровень по выручке, добавил Садыгов.

Таким образом, консервативно компания закладывает в бюджет почти двукратное увеличение EBITDA в 2021 году по сравнению с прошлым годом. Однако с учётом динамики цен на газ в Европе в четвёртом квартале можно ожидать, что EBITDA превысит 45 миллиардов долларов, уточняется в сообщении.

Также ожидается, что с учетом выполнения всех обязательств показатель чистый долг/EBITDA опустится к уровню 1,2.

Резервный фонд по итогам года предусмотрен в размере 726 миллиардов рублей.