МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Несмотря на рост зарплат в предложениях о работе в сфере питания, в России не хватает поваров, пекарей и кондитеров, число резюме соискателей уменьшилось в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании аналитиков сервиса "Зарплата.ру", имеющемся в распоряжении РИА Новости. Экс-кондитер Андрей Коркунов признан банкротом

"К международному дню повара, 20 октября, аналитики "Зарплаты.ру" проанализировали ситуацию в сегменте HoReCa. Выяснилось, что специалисты сферы общественного питания могут на сегодняшний день зарабатывать больше, чем за аналогичный период год назад. Но при этом многие ушли из сферы, и спрос на поваров, кондитеров, пекарей вырос более чем в 2,5 раза", — говорится в отчете.

По данным аналитиков, "в этом году рестораны, розничная торговля и сфера услуг столкнулись со значительным дефицитом кадров". "За 9 месяцев прирост количества вакансий на "Зарплате.ру" в этих сферах относительно аналогичного периода в прошлом году составил 73%. При этом количество соискателей уменьшилось в 2,5 раза", — сообщают в сервисе.

"В этом году наиболее остро ощутил эту проблему именно ресторанный бизнес. В период локдауна найм был остановлен, часть компаний сократила персонал, а с конца лета 2020 года спрос на сотрудников отрасли начал расти. Потому что персонал перешел в ритейл, сферу доставки и другие. После локдауна многие сотрудники не стали возвращаться на работу в рестораны и кафе, потому что в сфере розничной торговли или доставки они отмечают более привлекательные для себя условия: есть стабильная работа и более высокий заработок", — отмечают аналитики.

В особенности спрос вырос на поваров: количество размещенных вакансий за девять месяцев 2021 года более чем в три раза превышает результат за аналогичный период прошлого года. Заметен рост спроса на пекарей — почти в два раза, ресторанных курьеров — на 25%, а также на барменов.

Кадровый голод, как отмечается в исследовании, привел к росту конкуренции за персонал. Средняя зарплата в ресторанном бизнесе в годовом выражении выросла на 23%. У поваров рост доходит почти до 50%. Причины не только в дефиците мигрантов из-за карантинных ограничений, но и в миграции персонала на рынке труда между отраслями: общепит, доставка, строительство, ритейл. Кроме того, демографические проблемы 1990-х годов, когда в стране произошел спад рождаемости, стали одной из причин появления дефицита кадров во многих сферах, отмечают аналитики.