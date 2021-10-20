МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Рост цен на огурцы в России с 12 по 18 октября резко ускорился по сравнению с предыдущей неделей, на помидоры — почти не изменился, на картофель – продолжил замедляться, а капуста подешевела, следует из данных Росстата. Недельная инфляция в России ускорилась до 0,26%

По данным статистического ведомства, в целом цены на плодоовощную продукцию за отчетный период выросли в среднем на 2,3%, тогда как за предыдущий период, с 5 по 11 октября, они повысились в среднем на 1,8%.

В частности, картофель с 12 по 18 октября подорожал на 3,62% (за предыдущий отчетный период — на 4,35%), свежие огурцы — на 14,26% (неделей ранее — на 10,85%), помидоры — на 9,92% (до этого на 9,66%).

Свежая белокочанная капуста подешевела на 0,05% (на прошлой неделе ее цена выросла на 0,17%). В свою очередь репчатый лук подешевел на 0,9% (неделей ранее — на 0,31%), морковь — на 0,35% (на прошлой неделе — на 0,98%), яблоки — на 1,2% (до этого на 1,38%).

С начала года к 18 октября картофель в России подорожал на 43,95%, капуста — на 86,4%, лук — на 19,98%, морковь — на 30,9%. Огурцы с начала года подешевели на 29,26%, помидоры — на 8,51%, яблоки — на 3,27%.

С 12 по 18 октября в России подорожали пастеризованное и стерилизованное молоко — на 0,7% и 0,6%; маргарин и черный чай — на 0,5%; свинина, сосиски, сардельки, сливочное масло, сметана, жирный творог и сычужные сыры — на 0,4%; печенье — на 0,3%; вареные колбасы и водка — на 0,2%; говядина и мороженая рыба — на 0,1%. В свою очередь баранина, полукопченые и варено-копченые колбасы и соль подешевели на 0,1%. В Минэнерго оценили объем закачки газа в подземные хранилища России

САХАР, ГРЕЧКА, ЯЙЦА

Рост цен на сахар и гречку в России с 12 по 18 октября ускорился по сравнению с предыдущей неделей, темпы роста цен на мясо кур и подсолнечное масло почти не изменились, а удорожание яиц замедлилось, следует из данных Росстата.

Цены на охлажденные и мороженые куры в среднем по стране выросли на 1,5%, в том числе в 58 субъектах — на 0,1-2%, в 16 — на 2,1-5,8%. В пяти субъектах цены не изменились, еще в шести — снизились на 0,1-0,8%. За предыдущую неделю, с 5 по 11 октября, мясо кур подорожало на 1,52%, а с начала года по 18 октября цена на него выросла на 24,48%.

Яйца в среднем по России за отчетный период подорожали на 2,79% (с 5 по 11 октября — на 3,31%, а с начала года — на 1,95%). В 57 субъектах цены выросли на 0,1-4%, в 24 регионах — на 4,1-9,6%. "В Магаданской области и Чукотском автономном округе цены не изменились. В Республике Крым цены на яйца куриные снизились на 1,9%, Вологодской области – на 0,9%", — указывает Росстат.

Цены на сахар-песок в среднем по России увеличились на 0,81%, в том числе в 68 регионах страны — на 0,1-2%, в шести — на 2,1-4,2%. "В трех субъектах цены не изменились. В восьми субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-0,9%", — сообщает статистическое ведомство. С 5 по 11 октября цены на сахар выросли на 0,46%, а с начала года по 18 октября — прибавили 5,86%.

Подсолнечное масло стало дороже на 0,11%, тогда как неделей ранее рост цен составлял 0,12%. В 37 субъектах РФ оно выросло в стоимости на 0,1-4,1%, в 26 субъектах цены не изменились, в 22 — снизились на 0,1-1%. С начала года по 18 октября подсолнечное масло подорожало на 6,12%.

Гречка с 12 по 18 октября выросла в цене на 1,03%, тогда как за предыдущий период рост составлял 0,88%, а с начала года цены поднялись на 14,07%. Пшеничная мука на отчетной неделе подорожала на 0,36% (за предыдущий период — на 0,61%, рост с начала года — на 6,04%), черный хлеб — на 0,28% (за предыдущий период — на 0,42%, с начала года — на 5,62%), макаронные изделия — на 0,41% (после роста на 0,38%, с начала года цены увеличились на 7,88%).

Вермишель повысилась в цене на 0,53% (за предыдущий период — увеличение на 0,16%, рост с начала года — 7,65%). Цены на белый хлеб выросли на 0,15% (неделей ранее — на 0,52%, рост с начала года — на 5,54%). Цены на рис увеличились на 0,36% (неделей ранее — на 0,38%, с начала года — выросли на 3,55%), на пшено — снизились на 0,22% (за предыдущий период — тоже снизились на 0,22%, с начала года — на 3,6%).