МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск "Тинькофф банка", требовавшего взыскать с крупнейшего российского сотового оператора МТС более 1,1 миллиарда рублей убытков, причиненных завышением цен на рассылки SMS, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. СМИ узнали о возможной покупке PayPal соцсети Pinterest

Это второй рассмотренный судом первой инстанции и самый крупный предъявленный иск из серии подобных требований, поданных частными банками к операторам "большой четверки" в РФ. В начале заседания судья Ольга Сизова отклонила ходатайство истца о рассмотрении дела в закрытом режиме.

Представитель банка заявил, что МТС с 1 декабря 2017 года незаконно повысила тарифы на 150% и до экономически обоснованного уровня они были снижены только в декабре 2020 года. Соответственно, сумма иска рассчитана как разница между расходами банка, которые он понес по завышенным ценам, и расходами, которые мог бы понести, если бы цены монопольно не повышались. Юрист банка также отметил, что нарушение со стороны оператора длилось все три года, до момента снижения цен по предписанию ФАС.

Ответчик заявил, во-первых, о переносе банком всех своих дополнительных расходов на клиентов (по словам представителя МТС, чистая прибыль на одну эсэмэску у банка даже в два раза выросла), во-вторых, об отсутствии злоупотребления монопольным положением с 2018 года, поскольку выводы ФАС относятся только к 2017 году, а в последующий период монопольное положение не доказано. Как отметил юрист, с каждым годом появляются все новые способы оповещения, в частности, push-уведомления, мессенджеры и так далее.

Арбитражный суд Москвы в августе отклонил иск банка "Ренессанс Кредит", принадлежащего группе "Онэксим" Михаила Прохорова, о взыскании с МТС более 72 миллионов рублей по тем же основаниям. В том деле суд согласился с обоими доводами ответчика — и о переносе банком убытков на потребителей, и о недоказанности доминирующего положения ответчика в 2018-2020 годах.

Руководитель группы специальных проектов юрфирмы VEGAS LEX, представлявшей "Тинькофф банк" в суде, Анастасия Чередова выразила сожаление, что "суд первой инстанции на данный момент отказывает во взыскании убытков с нарушителей антимонопольного законодательства".

"По нашему мнению, применять единый подход к оценке уникальных обстоятельств и доказательств в разных делах некорректно — каждый банк различным образом отреагировал на повышение тарифов операторами. Мы рассчитываем, что суды вышестоящих инстанций в рамках своих полномочий дадут надлежащую оценку представленным доказательствам и доводам банка", — заявила РИА Новости Чередова. Комментариями ответчика агентство не располагает.

ФАС России в мае 2019 года признала МТС, Tele2, "Мегафон" и "Вымпелком" (бренд "Билайн") нарушителями закона "О защите конкуренции", так как операторы предоставляли банкам с госучастием более выгодные условия тарифов рассылок SMS, чем частным. Некоторые частные банки в 2021 году обратились в суд с исками, в которых требуют от операторов возместить потери от дискриминационных цен на рассылки.