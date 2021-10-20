СМИ узнали о возможной покупке PayPal соцсети Pinterest
Блумберг: PayPal рассматривает покупку соцсети Pinterest за 39 миллиардов долларов
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Международный платежный сервис PayPal рассматривает возможность приобретения социальной сети Pinterest примерно за 39 миллиардов долларов, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
По данным источников агентства, компании обсудили потенциальную сделку, согласно условиям которой PayPal купит акции Pinterest по 70 долларов за ценную бумагу. Таким образом, соцсеть в рамках сделки оценивается примерно в 39 миллиардов долларов.
После сообщений агентства стоимость акций Pinterest на бирже в Нью-Йорке подскочила на 11%.
Pinterest – социальная сеть, специализирующаяся на хранении и распространении изображений. Пользователи соцсети могут сохранять изображения и распределять по тематическим "коллекциям". Она была основана в 2009 году.
PayPal — крупнейшая международная дебетовая электронная платежная система. Она позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы. Полный перечень услуг компании, включая вывод средств в рублях на счета в российских банках, доступен российским пользователям PayPal с 2013 года.