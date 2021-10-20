МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Международный платежный сервис PayPal рассматривает возможность приобретения социальной сети Pinterest примерно за 39 миллиардов долларов, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Суд отказал "Тинькофф банку" в иске к МТС из-за завышения цен на SMS

По данным источников агентства, компании обсудили потенциальную сделку, согласно условиям которой PayPal купит акции Pinterest по 70 долларов за ценную бумагу. Таким образом, соцсеть в рамках сделки оценивается примерно в 39 миллиардов долларов.

После сообщений агентства стоимость акций Pinterest на бирже в Нью-Йорке подскочила на 11%.

Pinterest – социальная сеть, специализирующаяся на хранении и распространении изображений. Пользователи соцсети могут сохранять изображения и распределять по тематическим "коллекциям". Она была основана в 2009 году.

PayPal — крупнейшая международная дебетовая электронная платежная система. Она позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы. Полный перечень услуг компании, включая вывод средств в рублях на счета в российских банках, доступен российским пользователям PayPal с 2013 года.