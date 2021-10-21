МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. В последнее время в России активизировались мошенники, которые под видом сотрудников управляющих компаний и аварийных служб ходят по квартирам и предлагают поддельные газоанализаторы и фильтры по очистке воды, рассказал РИА Недвижимость юрист адвокатского бюро Asterisk Вячеслав Балдин. Юрист объяснил, как быть, если сказал "да" мошенникам

Одним из популярных видов мошенничества является предложение установить газоанализатор, якобы помогающий избежать взрыва бытового газа в многоквартирных домах. Жильцам предлагают приобрести прибор, который вешается над газовой плитой и издает звуковой сигнал в случае утечки газа.

"Настоящие газовые анализаторы монтируются прямо на газовую трубу, в случае утечки труба перекрывается, а информация передается на пульт аварийной газовой службы. Установку газовых анализаторов может выполнять только специализированная организация. В Москве это Мосгаз, а в регионах — региональный оператор, информацию о котором можно уточнить в местной администрации", — рассказал Балдин.

Также псевдосотрудники управляющих компаний и аварийных служб настоятельно предлагают купить специальный очищающий фильтр для водопроводной воды. Мошенники для демонстрации необходимости такого фильтра заранее добавляют в непрозрачный сосуд реагент, под воздействием которого вода меняет свой цвет, предупредил юрист.

"Проверкой качества воды занимается Роспотребнадзор и Водоканал. Важно знать, что эта процедура проходит не в квартире, а на входе водопровода в дом. Кроме того, собственники должны знать, что на стадии подачи воды в централизованную систему, она проходит многоступенчатую очистку. Кроме того, настоящие сотрудники управляющих компаний не продают фильтры", — сказал он.

Также к собственнику приходят якобы сотрудники управляющей компании и под видом федеральной программы предлагают проверить и в дальнейшем заменить окна в квартире. В большинстве случаев жильцам будут установлены стеклопакеты сомнительного качества и по завышенной цене. При этом реальные госорганы и управляющие компании не проводят замену окон.

"Эта схема рассчитана на лиц преклонного возраста, которые в силу своей доверчивости не читают договор написанный мелким шрифтом. В документе обычно прописываются различные дополнительные услуги, в результате чего стоимость нового стеклопакета возрастает в несколько раз. Кроме того, не прописываются технические характеристики изделий, что усложняет вероятность выигрыша по делу о мошенничестве в суде", — рассказал Балдин.

Юрист напомнил, что сотрудники управляющих организаций и коммунальных служб, как правило, заранее предупреждают жильцов о планируемом обходе, вешая объявления в подъезде. Если жильцов не было дома или они не хотят открывать дверь, в следующий раз их заранее предупредят звонком из диспетчерской.

"Если пришел человек, представляющийся сотрудником управляющей компании, жильцы всегда могут проверить достоверность визита, позвонив в управляющую компанию, после чего решить, стоит ли пускать его в квартиру", — отметил Балдин.

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