Юрист Балдин предупредил о мошенниках в сфере ЖКХ, предлагающих поддельное оборудование
МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. В последнее время в России активизировались мошенники, которые под видом сотрудников управляющих компаний и аварийных служб ходят по квартирам и предлагают поддельные газоанализаторы и фильтры по очистке воды, рассказал РИА Недвижимость юрист адвокатского бюро Asterisk Вячеслав Балдин.
Одним из популярных видов мошенничества является предложение установить газоанализатор, якобы помогающий избежать взрыва бытового газа в многоквартирных домах. Жильцам предлагают приобрести прибор, который вешается над газовой плитой и издает звуковой сигнал в случае утечки газа.
"Настоящие газовые анализаторы монтируются прямо на газовую трубу, в случае утечки труба перекрывается, а информация передается на пульт аварийной газовой службы. Установку газовых анализаторов может выполнять только специализированная организация. В Москве это Мосгаз, а в регионах — региональный оператор, информацию о котором можно уточнить в местной администрации", — рассказал Балдин.
Также псевдосотрудники управляющих компаний и аварийных служб настоятельно предлагают купить специальный очищающий фильтр для водопроводной воды. Мошенники для демонстрации необходимости такого фильтра заранее добавляют в непрозрачный сосуд реагент, под воздействием которого вода меняет свой цвет, предупредил юрист.
"Проверкой качества воды занимается Роспотребнадзор и Водоканал. Важно знать, что эта процедура проходит не в квартире, а на входе водопровода в дом. Кроме того, собственники должны знать, что на стадии подачи воды в централизованную систему, она проходит многоступенчатую очистку. Кроме того, настоящие сотрудники управляющих компаний не продают фильтры", — сказал он.
Также к собственнику приходят якобы сотрудники управляющей компании и под видом федеральной программы предлагают проверить и в дальнейшем заменить окна в квартире. В большинстве случаев жильцам будут установлены стеклопакеты сомнительного качества и по завышенной цене. При этом реальные госорганы и управляющие компании не проводят замену окон.
"Эта схема рассчитана на лиц преклонного возраста, которые в силу своей доверчивости не читают договор написанный мелким шрифтом. В документе обычно прописываются различные дополнительные услуги, в результате чего стоимость нового стеклопакета возрастает в несколько раз. Кроме того, не прописываются технические характеристики изделий, что усложняет вероятность выигрыша по делу о мошенничестве в суде", — рассказал Балдин.
Юрист напомнил, что сотрудники управляющих организаций и коммунальных служб, как правило, заранее предупреждают жильцов о планируемом обходе, вешая объявления в подъезде. Если жильцов не было дома или они не хотят открывать дверь, в следующий раз их заранее предупредят звонком из диспетчерской.
"Если пришел человек, представляющийся сотрудником управляющей компании, жильцы всегда могут проверить достоверность визита, позвонив в управляющую компанию, после чего решить, стоит ли пускать его в квартиру", — отметил Балдин.
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