МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Власти Москвы пообещали ресторанному бизнесу меры поддержки в связи с возможным ущербом из-за десятидневного локдауна, сообщил РИА Новости вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО), омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов. Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса в Москве

В Москве на время нерабочих дней, с 28 октября по 7 ноября, приостанавливается работа организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта и других, сообщил в четверг мэр города Сергей Собянин. Рестораны и кафе могут работать навынос и доставку готовых блюд. Режим нерабочих дней позволяет в короткие сроки разорвать максимальное количество цепочек распространения коронавируса, подчеркнул мэр.

"Мы думаем, что Москва постарается максимально вывести бизнес из этой сложной ситуации", — сказал Миронов, заметив, что в связи с этим не имеет смысла говорить и о возможных убытках.

"Москва всегда разрабатывает меры поддержки. Не было такого, чтобы город этого не делал. И в данном случае мы уже общались с мэрией, разрабатывать меры поддержки они будут", — сказал омбудсмен.

Миронов предположил, что подобные меры могут коснуться ресторанного бизнеса и в других регионах РФ. Он также заметил, что имеет в виду период именно десятидневного локдауна, нормальная и понятная для отрасли мера — закрытие ресторанов именно на это время.

"Конечно важно, чтобы через десять дней все снова открылись, чтобы только на этот период была такая легкая консервация. Больший срок — это уже другая категория в принципе", — заметил он.