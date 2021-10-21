МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Приостановка работы торговых центров в Москве и Московской области может увеличить риск возникновения дефолта для слабо восстановившейся отрасли, особенно для малого бизнеса, рассказала РИА Недвижимость руководитель департамента торговой недвижимости Cushman&Wakefield Ольга Антонова. Ресторанный бизнес ожидает меры поддержки от властей Москвы

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, предписывающее с 28 октября по 7 ноября приостановить работу предприятий сферы торговли и услуг, кроме продажи лекарств, продуктов и других товаров первой необходимости. Аналогичные меры на территории Московской области ввел губернатор региона Андрей Воробьев.

Антонова отмечает, что на сегодняшний день сложно точно оценить денежные потери владельцев и арендаторов торговых центров, но в процентном соотношении они составят минимум 90% от выручки за период "простоя". При этом она отметила, что большинству игроков рынка кажется странным закрытие предприятий торговли, так как санитарные условия, дисциплина в современных ТЦ и ресторанах намного лучше и эффективнее для безопасности людей, чем в общественном транспорте.

"Да, большинство арендаторов и арендодателей уже предусмотрели скидки на случай наступлении очередного локдауна в виде прогрессивной ставки, оплаты процента от максимальной выручки для предприятий, работающих на вынос. Однако, для бизнеса, который не восстановился до сих пор, приостановка деятельности лишь увеличивает риски дефолтов в отрасли, особенно среди малого бизнеса", — сказала Антонова.

Она добавила, что в случае, если закрытие торговых центров продлится на срок более 10 дней, то остро встанет вопрос о влияние дефолтов и растущей вакантности на рынке торгового бизнеса на безработицу, отчисления, возможность владельцев ТЦ исполнять свои обязательства.