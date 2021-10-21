МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Власти Москвы усилят проверки в торговых сетях и на предприятиях общепита в нерабочую неделю, как очно, так через видеофиксацию и посты в социальных сетях, сообщил РИА Новости в четверг руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк. Власти сообщили об усилении контроля ограничений по COVID в транспорте

"Мы усилим проверки в торговых сетях и на предприятиях общественного питания во время нерабочей недели. Будем отслеживать ситуацию как при очных проверках, так и реагировать на нарушения через видеофиксацию и посты в социальных сетях", — сказал Немерюк.